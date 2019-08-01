Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:38 — REGNUM

На Ямале за рухнувший в городе Лабытнанги дом административную ответственность понёс исполняющий обязанности начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Напомним, 12 июля 2019 года в городе Лабытнанги произошло частичное обрушение 12-квартирного жилого дома 1988 года постройки. Без крыши над головой оказались 39 человек.

Отмечалось, что ранее жители дома сигнализировали в управляющую компанию о проседании свайного основания здания. Но, несмотря на ежегодные сигналы от управляющей компании об износе фундамента дома на 85%, мэрией, являющейся собственником части квартир в доме, мер к обследованию здания не принималось.

После обрушения дома три должностных лица горадминистрации Лабытнанги были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре ЯНАО сообщают, что местные власти не обеспечили своевременный капитальный ремонт рухнувшего дома. Мало того, муниципалитет должен вести мониторинг технического состояния жилого фонда. Информация по результатам мониторинга предоставляется ежегодно до 1 мая в департамент государственного жилищного надзора ЯНАО. Ни того, ни другого городским управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта не делалось.

По итогам проверки в отношении и.о. начальника жилищного ведомства Лабытнанги было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.19.7 КоАП РФ («Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган, орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений»). Руководитель управления был оштрафован.

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