Чегемский район, , 08:30 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии упал в реку Чегем автомобиль. Инцидент произошел 31 июля около 19:30 на участке дороги Эльтюбю — Булунгу. Водитель погиб, его пассажир доставлен в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В результате ДТП один человек получил травмы несовместимые с жизнью, второй пострадавший, 1982 года рождения, с травмами различной степени тяжести был доставлен в ЦРБ г. Чегем», — проинформировало спасательное ведомство.

Машина была извлечена из воды, вместе с очевидцами происшествия спасатели осуществили деблокировку погибшего из автомобиля. Его тело передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются причины ДТП.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Кабардино-Балкарии упала в озеро Гижгит машина, в которой находились пятеро жителей Ставрополья. Водитель и две пассажирки по ходу движения успели выскочить из внедорожника. Еще два пассажира погибли.