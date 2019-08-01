Хабаровск, , 08:21 — REGNUM

Дачные участки жителей Хабаровска, расположенные на левом берегу Амура, затопит на выходных. По данным регионального управления МЧС в зону затопления попадают 3 700 дач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В МЧС по региону также сообщили, что во вторую волну паводка, которую ждут 8−9 августа, подтопление ждёт частный сектор на левом берегу Амура, в самом Хабаровске и низинные места города.

Кроме того, под затопление попадает водозабор в районе посёлка Красная речка, подъездная дорога к ТЭЦ-3.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок на Дальнем Востоке усиливается. В Приамурье под воду уходит город Белогорск, населённые пункты, посевы. Ущерб от потерь урожая уже превысил 1,5 млрд рублей.