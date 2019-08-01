Майдугури, Нигерия, , 08:15 — REGNUM

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за две отдельные атаки в штате Борно на северо-востоке Нигерии. В результате вылазки боевиков более 40 солдат вооруженных сил страны были убиты и ранены, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление, сделанное террористами через свои источники.

В заявлении боевиков говорится, что 30 июля представители группировки напали на военный пост в Баге и убили по меньшей мере 15 солдат, прежде чем совершить второе нападение на армейские казармы в городе Бенишейк, где они убили и ранили еще около 25 человек.

Местные жители и военные источники сообщили Reuters, что 29 и 30 июля в штате Борно произошли столкновения между повстанцами и солдатами.