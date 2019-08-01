Сеул, , 08:01 — REGNUM

Южнокорейские военные задержали мужчину, который пересек демаркационную линию в демилитаризованной зоне со стороны КНДР. Об этом 1 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов.

По их словам, гражданин Северной Кореи пересек границу в 23:38 по местному времени. На данный момент неизвестны ни имя, ни мотивы пересечения границы.

«Мы выясняем мотивы, цель пресечения границы, а также маршрут, которого придерживался гражданин КНДР», — сообщили военные.

По словам военных Южной Кореи, задержанный мужчин является военнослужащим КНДР.

Известно, что это не первый случай пресечения границы гражданами КНДР. Ранее, 1 декабря 2018 года произошел аналогичный случай.