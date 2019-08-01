Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM

В Екатеринбурге нашлась 80-летняя пожилая женщина, которая пропала несколько дней назад. Как сообщают местные издания, пенсионерку обнаружили волонтёры поискового отряда «Прорыв».

По данным городского информационного портала «Е1», поисковикам помогли ориентировки и обмен информации с другими поисковыми отрядами. В частности после того как поступила информация о том, что пожилую женщину видели в микрорайоне Заречный, члены поискового отряда стали его прочёсывать. В итоге днём 31 июля пенсионерку нашли.

Где женщина находилась четыре дня — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионерка пропала из собственного дома 27 июля приблизительно в 15:00 по местному времени. Она вышла из квартиры в одном халате и закрыла дверь на ключ, заперев в ней мужа. Сообщалось, что 80-летняя женщина могла быть дезориентирована.

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