Улан-Удэ, 1 августа 2019, 07:37 — REGNUM
Министерства транспорта России окажет содействие Бурятии в ликвидации последствий паводков. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» глава республики Алексей Цыденов.
По словам главы, он попросил о помощи вице-премьера российского правительства Максима Акимова.
«В итоге зампред поручил Минтрансу России помочь республике с восстановлением дорог, пострадавших от наводнения», — написал Цыденов.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате выхода рек из берегов, были затоплены шесть участков автодорог регионального и районного значения. По состоянию на утро 1 августа, закрытой для легкового транспорта остаётся одна автодорога.
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