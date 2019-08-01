Улан-Удэ, , 07:37 — REGNUM

Министерства транспорта России окажет содействие Бурятии в ликвидации последствий паводков. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» глава республики Алексей Цыденов.

По словам главы, он попросил о помощи вице-премьера российского правительства Максима Акимова.

«В итоге зампред поручил Минтрансу России помочь республике с восстановлением дорог, пострадавших от наводнения», — написал Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате выхода рек из берегов, были затоплены шесть участков автодорог регионального и районного значения. По состоянию на утро 1 августа, закрытой для легкового транспорта остаётся одна автодорога.

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