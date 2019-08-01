Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM

В Екатеринбурге дело водителя «Хонды», который в ноябре 2018 года сбил троих человек на пешеходном тротуаре, рассмотрит Ленинский районный суд города. Об этом сообщил адвокат потерпевших.

Как сообщают местные издания, заседание состоится 9 августа. Обвиняемому инкриминируют три статьи Уголовного кодекса.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло 14 ноября 2018 года. В тот день водитель автомобиля «Хонда» выехал на пешеходный тротуар по улице Фурманова и сбил трёх пешеходов. В результате пострадала женщина и её ребёнок (она везла его в коляске), а также мужчина.

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Пострадавшие были госпитализированы, причём женщина и её ребёнок в тяжёлом состоянии. Впоследствии они перенесли операции, и медикам удалось сохранить им жизнь.

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Водителя «Хонды» задержали и по решению суда отправили под стражу. Изначально появилась версия о том, что у него есть психическое расстройство и в злополучный день у мужчины за рулём случился приступ. Однако проведённая судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина здоров. Более того, в ходе расследования выяснилось, что гражданин за несколько месяцев до происшествия лишился водительских прав.

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