Красноярск, , 07:15 — REGNUM

В Красноярском крае семейная пара оуждена за распространение наркотиков. Об этом ИА REGNUM 1 августа сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, мужчина по договорённости с супругой приобретал бесконтактным способом через так называемые «закладки» наркотики и хранил их в своей квартире. Супруги активно искали клиентов и совершали незаконный сбыт опасных веществ.

По месту жительства семьи изъяли 1,392 грамма наркотиков, приготовленных для сбыта.

Суд признал супругов виновными и приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Женщина получила семь лет шесть месяцев колонии общего режима. Однако суд учёл, что у неё есть маленький ребёнок и отсрочил женщине наказание до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года сотрудники регионального УФСБ пресекли крупный межрегиональный канал поставки наркотиков на территорию Красноярского края. Злоумышленников задержали в Красноярске при попытке сбыта килограмма героина.

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