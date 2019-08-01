Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM

В Северобайкальском районе Бурятии задержан местный житель по обвинению в разбойном нападении и убийстве пожилой предпринимательницы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 21-летний молодой человек крайне нуждался в деньгах, накопив долги. От работавшей в магазине в посёлке Новый Уоян матери он узнал, что 73-летняя хозяйка носит с собой крупную сумму денег.

19 июля вечером он пришёл в магазин, когда предпринимательница была одна. Преступлению способствовало то, что женщина знала грабителя в лицо и не проявила осторожности.

«В этот момент злоумышленник взял с прилавка стеклянную банку с компотом и с силой нанес ею удар по затылку своей жертвы. Хозяйка магазина упала и потеряла сознание. Обыскав помещение, молодой человек из сумки потерпевшей и из кассы похитил 88 тыс. рублей. К этому времени потерпевшая начала приходить в себя. Увидев, что она стала шевелиться, подозреваемый схватил две бутылки водки и с силой метнул их одну за другой в голову женщины. А затем взял нож и им добил потерпевшую», — сообщили в СКР.

Затем злоумышленник поджёг кипу бухгалтерских документов и скрылся. После того, как пожар был потушен, внутри магазина обнаружили тело хозяйки с многочисленными колото-резанными ранения и повреждениями головы.

На преступника следствию удалось выйти благодаря тому, что тот перевёл родственнику большую сумму денег, а также купил дорогой телефон. В настоящее время расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

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