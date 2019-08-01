Чебоксары, , 06:49 — REGNUM

В Чувашии сегодня, 1 августа, ожидается резкое усиление ветра, предупреждают спасатели. Будет облачно, температура воздуха не превысит 19 градусов тепла.

1 августа порывы ветра составят до 12−17 метров в секунду. По данным Чувашгидромета, будет облачно с прояснениями, местами — умеренный дождь, температура воздуха днём составит +13…+18 градусов. При этом в лесах Чувашии местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Спасатели предупреждают, что непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередачи и связи, обрушению слабо укрепленных конструкций. И рекомендуют держаться в стороне от опор ЛЭП, рекламных щитов и строительной техники, а также не парковаться возле них. И предупреждают владельцев маломерных судов об опасности выхода на водоемы при больших волнах.

По сведению Гидрометцентра России, до конца недели европейская часть страны будет находиться под влиянием активного циклона, который будет перемещаться от южных склонов Урала на север. Он продолжит удерживать прохладную погоду с небольшими дождями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прекращение дождей и поступление тёплого воздуха с юга прогнозируется во второй декаде августа. По расчётам, с 7 по 26 августа будет преимущественно без осадков, при этом с 10 августа температура превысит климатические нормы и может достигать +27 градусов.

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