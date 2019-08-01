Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM

В Екатеринбурге ночью произошёл пожар в 25-этажном муниципальном жилом доме на улице Академика Постовского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тревожный сигнал поступил на пульт в 02:13 по местному времени. В течение получаса огонь был локализован и его открытое горение ликвидировано (в 02:38 по местному времени). Ещё через час полностью завершена проливка сгоревших конструкций.

Во время пожара спасатели эвакуировали по лестничным пролётам дома 140 взрослых и 30 детей.

Отметим, что на место происшествия выезжали восемь пожарных расчетов и 30 спасателей.