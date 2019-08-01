Ульяновск, , 06:28 — REGNUM

В Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города, которого считают организатором вооружённой банды. Членов преступной группы обвиняют в покушении на убийство двух лиц и посягательства на жизнь предпринимателя. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что в 2009 году злоумышленник совместно со своим знакомым решили организовать убийство одного из ульяновских предпринимателей. За убийство было предложено, по данным управления, 100 тыс. долларов. В качестве исполнителя «заказа» был выбран житель Ижевска, создавший банду.

Попытка убийства была предпринята 14 октября 2009 года, но из-за ошибки координатора пули получил не предприниматель, а ульяновский таможенник и его супруга — благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, они остались живы.

Члены банды выслушали приговоры в 2011 году: им назначено от 11 до 19 лет лишения свободы.

Организатор преступления в ходе разбирательств скрылся от правоохранительных органов и находился в международном розыске: его задержали 12 марта 2019 года в Подмосковье. Ему инкриминируют организацию покушения на убийство, пособничество в участии в банде, организация приготовления к убийству двух лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной «заказа» предпринимателя, как полагает следствие, было желание вернуть себе сегмент регионального рынка оптовой реализации овощной продукции.

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