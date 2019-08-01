Екатеринбург, , 06:29 — REGNUM

На трассе Екатеринбург — Пермь начались ремонтные работы, из-за которых на двух участках трассы организовано реверсивное движение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Дорожные работники отремонтируют участки на 315 км (возле города Ревды) и на 346 км (возле Екатеринбургской кольцевой автодороги). Отмечается, что на участке путепровода возле Ревды ремонтные работы будут проходить по ночам. Ремонт завершится до 4 августа.

Напомним, что ранее ремонтировались участки трассы Екатеринбург — Тюмень и на них также было организовано реверсивное движение. В частности у возле Богдановича с 88 км по 94 км и с 98 км по 113 км и у Пышмы с 174 км по 200 км.