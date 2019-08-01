Белогорск, Амурская область, , 05:54 — REGNUM

Город Белогорск Амурской области уходит под воду. Дамба, построенная после наводнения 2013 года, не выдержала напора разбушевавшейся реки Томь. Несколько микрорайонов города уже полностью затоплены, передвигаться по ним можно только на лодке, двухметровые заборы полностью скрылись под водой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В эфире региональной ГТРК местные жители делятся впечатлениями и переживаниями. Так, местный житель Анатолий Цивилев рассказал, что в некоторых микрорайонах уже можно передвигаться только на лодке. Болотные сапоги больше не спасают, в них даже пытаться нельзя пробраться в нужное место — утянут на дно.

Дачным участкам повезло ещё меньше — одни уже полностью скрыты под водой, не видно и крыш домиков, к другим большая вода только подбирается.

Анатолий Цивилев «Все опять думали, что пронесёт. И раньше так думали. Только констатируем факт: вода прибывает».

Река Томь начала разливаться во вторник, 30 июля, вечером. А прогноз был — на первые числа августа. Дачники переживают, что у них потонет живность — куры, гуси и прочее — мост ещё рано утром закрыли для транспорта, живность в двойном плену.

Спасатели говорят о своенравной реке Томь, которая в очередной раз «обманула» гидрологов и «поступила» по своему усмотрению, сорвав все планы. Уровень воды уже значительно превысил максимум 2013 года — тогда максимально вода поднималась до 230 см, сегодня уровень уже достиг 435 см, и видно, что это не предел.

Посёлок Остров Старица (входит в городской округ) ушёл под воду. В водном плену около сотни людей. Ушли из посёлка только женщины и дети, мужчины остались.

Очередной прогноз гидрологов неутешителен — сегодня Томь «отвоюет» у города ещё несколько десятков сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область переживает масштабный паводок. В некоторых местах уровень воды значительно превысил уровень наводнения 2013 года. Но называть бедствие наводнением официальные власти пока не спешат.

В Мазановском районе затоплено село Молчаново — жадный бизнесмен не дал достроить дамбу. Предприниматель из Благовещенска всячески препятствовал селянам в строительстве дамбы, не позволял брать песок и гравий со своего участка, теперь же пытается заставить сельские власти оплатить ему ущерб. В том, что недостроенную по его вине дамбу прорвало, а село затопило, вины своей не видит.