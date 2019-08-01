Якутск, , 05:36 — REGNUM

Жители Якутии собрали 1,9 млн рублей для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтруда республики.

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«Сбор пожертвований на помощь жителям Иркутской области продолжится до 15 августа. В конце июля от предприятий Якутии, рабочих коллективов было перечислено 1 915 175 рублей. Руководство республики также выделило 1 млн рублей из резервного фонда правительства, а работники администрации, правительства перечислили однодневную заработную плату», — пояснил замминистра Афанасий Постников.

Как сообщало ИА REGNUM, ливни в Иркутской области затопили населённые пункты, люди лишились имущества. на 1 августа наблюдается ухудшение ситуации в связи с продолжающимися дождями. Режим ЧС действует на всей области.