Красноярск, , 05:21 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании по лесным пожарам под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева 31 июля обозначил потребность в 350 млн рублей для увеличения интенсивности использования авиации, в том числе и в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Также Усс обратил внимание на нехватку лесных инспекторов, нашествие шелкопряда («порядка одного миллиона гектара леса сейчас поражено шелкопрядом») и предложил привлекать к решению проблем в лесопожарной отрасли представителей науки и общественности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 июля Дмитрий Медведев в Красноярске провёл оперативное совещание по вопросам ликвидации лесных пожаров в Сибири. По словам премьер-министра, населённым пунктам пожары не угрожают, однако необходимо усилить контроль и тушение уже имеющихся возгораний.

По состоянию на 31 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 102 лесных пожара на общей площади 1,06 млн га.

Читайте также: Медведев согласился выделить дополнительные средства на тушение пожаров