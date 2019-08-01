Иркутск, , 05:10 — REGNUM

План аварийно-восстановительных работ в Иркутской области будет скорректирован с учётом второй волны паводка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья, об этом заявил зампред правительства России, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко.

По его словам, вторая волна паводка усложнила развёрнутые работы по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры, а также ремонта жилья, поэтому необходимо скорректировать планы.

Он призвал местных чиновников определить границы участков подтопления в городах и посёлках, чтобы ни в коем случае не начинать там нового жилищного строительства.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил важность индивидуальной работы с людьми и организации получения пострадавшими от паводка сертификатов на строительство жилья.

«Необходимо рассмотреть возможность процедуры упрощенного освидетельствования жилья, непригодного к проживанию», — отметил министр.

Всего из-за первой волны паводка пострадали 10 890 домов и помещений, сносу или ремонту подлежат 9068 домов. Работа по оценке ущерба от паводка проводится межведомственной комиссией, в состав которой входит 16 организаций.

Напомним, первая волна накрыла Иркутскую область после обильных дождей в конце июня. Вторая волна пришла ровно через месяц — в конце июня. Как сообщало ИА REGNUM, в числе наиболее пострадавших населённых пунктов — снова город Тулун. В частности, школы и детсады здесь побывали под водой за лето два раза. Для помощи пострадавшим от паводка предпринимателям города здесь планируется создание территории опережающего социально-экономического развития.

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