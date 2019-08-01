Нижний Новгород, , 05:08 — REGNUM

В Нижегородской области многодетная мать, совместно со своим сожителем организовавшая группу по сбыту наркотиков, отправится в колонию общего режима на 11 лет. Вердикт суда пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

28-летняя жительница Московского района Нижнего Новгорода летом 2015 года вместе со своим сожителем создали интернет-сайт для продажи наркотиков. Позднее они вовлекли в свою группу ещё нескольких знакомых. Наркобанда работала с июня 2015 по конец апреля 2018 года. К весне прошлого года все фигуранты были задержаны, в местах хранения изъяли почти 2 кг синтетических наркотических средств. Женщина признала вину полностью и сотрудничала со следствием — дело выделили в особое производство. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по двум статья — незаконный сбыт и покушение на сбыт.

Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил нижегородку к 11 годам колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил.

Уголовные дела по другим фигурантам находятся в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в обычной почтовой посылке из Голландии обнаружили почти 2 кг наркотиков.

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