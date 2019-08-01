Сосновоборский район, , 04:52 — REGNUM

У депутата местного самоуправления Сосновоборского района Кировской области в доход государства конфисковали автомобиль, после того как поймали на незаконной охоте. Помимо штрафа в 200 тыс. рублей, его на год лишили права заниматься охотой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Игрушечный автомобиль

51-летний депутат, по данным следствия, в декабре 2018 года, будучи на охоте, застрелил из карабина, принадлежащего его знакомому, двух косуль. Разрешения на отстрел у него не было, что выяснилось при перевозке убитых животных — во время остановки охотников нарядом ГИБДД.

Народного избранника привлекли к ответу по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), лишив также права на год заниматься легальной охотой.

Депутат объяснил свои действия «охотничьим азартом» и возместил на этапе следствия ущерб, составивший 240 тыс. рублей. Также ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

Изначально районный суд не нашёл оснований для конфискации автомобиля — вещдока, в котором перевозили туши животных, но надзорное ведомство не согласилось с этим и в аппеляции добилось изъятия автомашины осужденного как средства совершения преступления. УАЗ Хантер был конфискован в доход государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области тем временем депутата из Арзамаса пытаются лишить квартиры через взыскание её в доход государства, так как, по мнению надзорных органов, доходы народного избранника и его супруги не позволяли сделать такую крупную покупку.

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