Гуйян, Китай, , 04:42 — REGNUM

Четыре человека погибли в результате взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел в 16:00 по местному времени 31 августа в городке Лянъянь близ города Бицзе. Восемь человек оказались в ловушке после взрыва газа. По данным на 8:30 по местному времени 1 августа, одного человека удалось спасти, четыре погибли и еще трое остаются под завалами в шахте. Поисково-спасательные работы продолжаются, идет выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли и еще одни получил ранения в результате обрушения карьера в городе Цэси в китайскому Гуанси в середине июля текущего года.

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