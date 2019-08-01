Алексеевское, , 04:33 — REGNUM

В Алькеевском районе Татарии инспекторы ветнадзора и сотрудники прокуратуры обнаружили крупную свалку павших животных, на которой на момент проверки были трупы крупного рогатого скота. К ответу было привлечено ООО «Хузангаевское», которому принадлежал скот. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Проверка была проведена в обществе, а на участке, что находится рядом с молочным комплексом предприятия, выявили «несанкционированное размещение биологических отходов (павших животных)», принадлежащих указанному предприятию. К свалке имели доступ бродячие животные, чьи следы обнаружились в ходе проверки. Также рядом с зерновым парком в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района проверяющие нашли биологические отходы десяти трупов крупного-рогатого скота той же компании.

В адрес руководства было внесено представление и назначен штраф — 20 тыс. рублей. Также на сегодня решается вопрос привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в 2016 году Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по РТ в судебном порядке взыскивало с ООО долг по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2,3 кварталы 2015 года. Сумма сбора составила почти 83 тыс. рублей.