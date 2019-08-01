Владивосток, , 04:14 — REGNUM

Приморье ожидает новый тайфун — «Випа». Его выход на районы края прогнозируется на 12−13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации руководителя «Примгидромета» Бориса Кубая, уже зародившийся седьмой тайфун «Випа» имеет благоприятные условия для развития. И возможно он повторит траекторию недавнего тайфуна «Данас», который в основном отметился на юге Приморья.

«Випа», скорее всего, после Жёлтого моря и Корейского полуострова выйдет на Владивосток и Находку, а потом стихия ударит вдоль прибрежной полосы на востоке», — предположил синоптик.

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Как сообщало ИА REGNUM, последняя неделя июля в Приморье выдалась очень жаркой и душной, но уже 5 августа ожидаются дожди.