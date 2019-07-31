Хьюстон, США, , 23:51 — REGNUM

В результате пожара не нефтеперерабатывающем заводе компании Exxon Mobil в американском штате Техас, по последним данным, пострадали 37 человек. Об этом сообщает местная телекомпания KPRC со ссылкой на представителя предприятия Джейсона Дюнкана.

Уточняется, что все пострадавшие получили незначительные ожоги. На данный момент госпитализация никому из них не потребовалась.

Как передавало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл 31 июля на предприятии нефтяного гиганта Exxon Mobil, расположенном в населённом пункте Бейтаун в 40 километрах от Хьюстона.

Установлено, что на территории завода горят контейнеры с полипропиленом. Местным жителям рекомендовано не покидать своих домов, пока пожар не будет потушен.

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