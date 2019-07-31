Ижевск, , 23:26 — REGNUM

Двоих мужчин, подозреваемых в совершении убийства отца и сына в Ижевске, объявили в международный розыск. Об этом заявил и.о. руководителя управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев. В их отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По его словам, лица, совершившие убийство, установлены. Обстоятельства преступления правоохранителям известны. Двое подозреваемых сейчас находятся под стражей, ещё двое — разыскиваются.

«Есть все основания считать, что все эти лица в ближайшее время будут доставлены, и им предъявят обвинения», — цитирует главу ведомства «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из квартир в Ижевске 14 июня были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. При этом из квартиры пропали драгоценности на сумму более 6 млн рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух лиц из корыстных побуждений») и п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»).