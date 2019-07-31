Хьюстон, США, , 22:58 — REGNUM

Крупный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе компании Exxon Mobil в американском штате Техас, передаёт 31 июля Associated Press.

Как сообщается, ЧП произошло на предприятии, расположенном в населённом пункте Бэйтаун в 40 километрах от Хьюстона.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали шесть сотрудников предприятия. Жителям прилегающих районов рекомендовано не покидать своих домов пока пожар не будет потушен.

На снимках с места происшествия видно, что над заводом поднимается густой чёрный дым. Не исключается, что на территории завода может гореть полипропилен. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.