Вашингтон, 31 июля 2019, 22:49 — REGNUM
Истребитель F/A-18 ВМС США рухнул на территории штата Калифорния, сообщает 31 июля официальный аккаунт ВМС США в Twitter.
Боевой самолёт упал и разбился недалеко от авиабазы ВМС China Lake.
Катастрофа произошла около 21:00 мск.
О судьбе лётчика, пилотировавшего боевой самолёт, пока ничего неизвестно. Поисково-спасательная операция в районе падения истребителя продолжается.
Причины катастрофы пока не установлены.
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