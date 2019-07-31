Вашингтон, 31 июля 2019, 22:49 — REGNUM

Истребитель F/A-18 ВМС США рухнул на территории штата Калифорния, сообщает 31 июля официальный аккаунт ВМС США в Twitter.

Боевой самолёт упал и разбился недалеко от авиабазы ВМС China Lake.

Катастрофа произошла около 21:00 мск.

О судьбе лётчика, пилотировавшего боевой самолёт, пока ничего неизвестно. Поисково-спасательная операция в районе падения истребителя продолжается.

Причины катастрофы пока не установлены.

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