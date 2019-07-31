Донецк, , 21:26 — REGNUM

Украинские боевики в течение 11 последних дней 38 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 31 июля, заявил журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (cc) U.S. Army Europe

Напомним, что 21 июля на территории Донбасса вступило в силу очередное перемирие. Однако украинская сторона его, конечно же, не соблюдает.

По данным военных ДНР, в период с 21 июля на территории республики были зафиксированы 38 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.

При обстрелах территории республики использовались минометы калибром 120 и 82 миллиметра.