Пермь, , 21:16 — REGNUM

В Перми при взрыве на пороховом заводе травмы и ожоги получили пять человек. Об этом журналистам сообщили в краевом управлении СКР.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, которую возглавляет замруководителя управления Дмитрий Анащенко. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники место будет осмотрено. Также идут опросы свидетелей и пострадавших, изучаются видеозаписи с камер наблюдения и т. д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту взрыва возбуждено уголовное дело. Оно заведено по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, которое и повлекло причинение людям по неосторожности тяжкого вреда.

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва на пороховом заводе в Перми СК возбудил уголовное дело

Читайте развитие сюжета: Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми