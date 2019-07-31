Токио, 31 июля 2019, 21:13 — REGNUM
В Токио за сутки 222 человека были доставлены в медучреждения с подозрением на тепловой удар, сообщает 31 июля японский телеканал NHK.
По утверждению телеканала, 14 из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Уточняется, что возраст наиболее пострадавших от жары колеблется в пределах 50 — 90 лет.
Ранее СМИ сообщали о 400 жителях Японии, пострадавших от жары.
Как сообщало ИА REGNUM, в Японии, как и в ряде стран Европы, отмечается аномально жаркое лето.
Напомним, в европейских странах фиксируются новые рекорды летней температуры воздуха.
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