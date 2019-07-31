Токио, , 21:13 — REGNUM

В Токио за сутки 222 человека были доставлены в медучреждения с подозрением на тепловой удар, сообщает 31 июля японский телеканал NHK.

По утверждению телеканала, 14 из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Уточняется, что возраст наиболее пострадавших от жары колеблется в пределах 50 — 90 лет.

Ранее СМИ сообщали о 400 жителях Японии, пострадавших от жары.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии, как и в ряде стран Европы, отмечается аномально жаркое лето.

Напомним, в европейских странах фиксируются новые рекорды летней температуры воздуха.

Читайте ранее в этом сюжете: Засуха и неурожай ставят под угрозу 50 млн жителей Индонезии