Пермь, , 20:59 — REGNUM

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм и ожогов несколькими сотрудниками порохового завода в Перми из-за взрыва специзделия, сообщает 31 июля сайт регионального управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

На территории предприятия работает следственная группа, готовится осмотр места ЧП экспертами криминалистами. Идут допросы свидетелей, выемка документации и записей камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на территории ФКП «Пермский пороховой завод» произошла детонация специзделия, в результате которой пятеро работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

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