Красноярск, , 20:55 — REGNUM

Ситуация с угрозой лесных пожаров в Российской Федерации с каждым годом будет только ухудшаться из-за глобальных климатических изменений. Об этом сегодня, 31 июля, заявил журналистам после совещания в Красноярске руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко.

По его словам, вопрос борьбы с лесными пожарами становится одним из главных. Яковенко подчеркнул, что с каждым годом ситуация будет только ухудшаться, так как глобальные климатические изменения видны уже везде, в том числе и в России.

При этом на севере России ситуация более тяжелая, так как средний рост температуры в некоторых районах Сибири превышает 8−10 градусов.

Всё это означает, что в будущем Сибирь ждут устойчивые волны тепла, которые будут иссушать почву, и, соответственно, температура будет повышаться.