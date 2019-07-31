Сунжа, Ингушетия, , 20:09 — REGNUM

В Сунженском районе Ингушетии ураганный ветер повредил кровлю около десятка зданий, среди них средняя общеобразовательная школа в селе Алхасты, где ветер частично разрушил крышу. Об этом ИА REGNUM 31 июля сообщили в пресс-службе районной администрации.

В сельской школе также имеются повреждения на верхнем этаже, где обвалилась часть потолка. В Алхасты ветром повалено большое количество деревьев как на улицах, так и во дворах домов. Пострадавших среди населения нет. Комиссия устанавливает размеры ущерба.

На месте для оценки ущерба побывал глава Сунженского района Магомет Дзейтов. Он поручил провести аварийно-восстановительные работы как можно в более короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Ингушетии остались без газоснабжения военная часть и несколько частных домов. В ночь на 31 июля ураганный ветер повалил деревья на газопровод и повредил его.

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