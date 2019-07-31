Красноярск, , 19:26 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел сегодня, 31 июля, в Красноярске экстренное совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами.

Напомним, что по последним данным, огнем охвачены 2,8 млн га тайги. В тушении пожаров участвуют 2720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов.

Медведев констатировал, что над рядом населенных пунктов наблюдается смог и задымление. Режим чрезвычайной ситуации действует в четырех субъектах — Красноярском крае, Иркутской области, двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

При этом Медведев подчеркнул, что сам по себе режим ЧС ничего не решает — это лишь правовая оболочка.

Глава правительства напомнил, что главная задача — это не допустить распространение огня на жилые дома. Пока этого нет так как пожары бушуют в отдаленных и труднодоступных районах.

Также Медведев посоветовал проконсультироваться с другими странами, в которых наблюдаются такие же явления.

«Не грех проконсультироваться с теми странами, где эта проблема также как у нас существует в полный рост. На Аляске эти пожары бушуют в огромном тоже размере, да и в Европе эти пожары постоянны», — сказал глава правительства.