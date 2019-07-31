Сан-Сальвадор, , 19:20 — REGNUM

Мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на побережье Сальвадора, 31 июля передает агентство Associated Press.

Землетрясение произошло в ночь с 30 на 31 июля. Эпицентр землетрясения находился в 24 километрах к юго-востоку от Пуэрто-ла-Либертад, на глубине 72,5 километра.

Согласно сообщению властей Сальвадора, землетрясение не привело к жертвам и не вызвало серьезных разрушений.

Читайте также: Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах