Минеральные Воды, Ставропольский край, , 19:20 — REGNUM

Ребёнок погиб под колёсами мусоровоза днём 31 июля в Минераловодском городском округе Ставрополья. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как уточняется, трагический инцидент произошёл в селе Левокумка. Грузовик ЗИЛ сбил девятилетнего мальчика, переходившего дорогу через регулируемый пешеходный переход. От полученных травм ребёнок скончался до прибытия скорой помощи.

По информации ГТРК «Ставрополье», за рулем мусоровоза находился 67-летний местный житель. Водитель сообщил, что ребёнок вышел на дорогу на жёлтый сигнал светофора, который начал мигать после зелёного, и он не успел применить торможение.

В настоящее время правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что ребёнок направлялся к родственникам один, без сопровождения.