Ашхабад, , 18:58 — REGNUM

Свидетели происшествия утверждают, что в результате взрыва бытового газа, приведшего к обрушению подъезда многоквартирного дома в столице Туркмении, погибли не менее 20 человек, пишет «Азатлык».

По словам жителей пострадавшего дома и соседних домов, только в первый день после взрыва из-под обломков вытащили около 20 тел погибших.

«На первом этаже было много гостей — приехали на свадьбу. Невеста тоже погибла. С одной стороны дома разрушения были видны значительные, с другой — с первого по третий этажи меньше видно. Последний труп вытащили через пять дней», — уточнили очевидцы.

Также жители пострадавшего дома пожаловались на низкую квалификацию и плохое качество работы местных сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций.

«Рассказывают, что под блоком долго плакал ребенок, но так и не смогли его спасти. Навыки МЧС оказались малопрофессиональными», — подчеркивает правозащитное издание.

Отметим, что государственные органы и СМИ о гибели людей во время взрыва в многоквартирном доме в Ашхабаде не сообщали.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля 2019 года в 10-м микрорайоне столицы Туркмении произошел взрыв бытового газа. Это привело к обрушению подъезда четырехэтажного жилого дома. По официальным данным, различные травмы получили семь человек.

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