Киров, , 18:42 — REGNUM

После пожара в тепличном комплексе, в котором погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Мужчина, который с ожогами накануне был госпитализирован, 31 июля скончался в больнице, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Кировской области.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в машине, которая стояла на первом этаже сгоревшего здания. В настоящее время для установления точной причины возгорания назначены экспертизы. Опрошено руководство и персонал комплекса. Проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в ночь с 29 на 30 июля в одном из деревянных двухэтажных строений в тепличном комплексе по выращиванию сельхозкультур. Погибли четверо рабочих предприятия, ещё один пострадавший был госпитализирован с множественными ожогами. Все погибшие являлись сотрудниками комплекса и проживали на втором этаже здания, которое полностью сгорело.