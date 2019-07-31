Великий Новгород, , 18:35 — REGNUM

В Великом Новгороде следователи задержали владельца катера, который нанёс смертельные травмы женщине, купавшейся в реке Волхов. Как сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 263 УК РФ предъявлено 39-летнему жителю Великого Новгорода.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время он задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 27 июля в районе Юрьева монастыря на реке Волхов. От наезда катера скончалась одна из купавшихся в реке женщин.

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