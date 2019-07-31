Анкоридж, США, , 18:16 — REGNUM

Трое немецких туристов обнаружены погибшими на Аляске, передаёт 31 июля издание Anchorage Daily News.

Как сообщается, тела туристов были обнаружены накануне гидом у подножия ледника Вальдес в семи милях к северо-западу от города Вальдес. Тела двоих погибших находились в воде, а тело третьего было найдено на льдине. Все они находились в спасательных жилетах.

В настоящее время расследуются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, туристы находились в надувном каноэ и оказались в воде после того, как на лодку упал осколок льдины.

Отмечается, что расположенное в долине и окружённое горами ледниковое озеро Вальдес является популярным местом для гребцов в летние месяцы, а также для лыжников и туристов на снегоходах зимой.