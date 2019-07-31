Джакарта, 31 июля 2019, 18:13 — REGNUM
Населению 28 из 34 регионов Индонезии угрожает засуха, сообщает 31 августа информагентство Antara.
Численность населения в этих провинциях достигает 50 млн. человек.
На сегодняшний день засухой там уже уничтожено более девяти тыс. гектаров сельхозугодий, а ещё 100 тыс. гектаров находятся под угрозой уничтожения.
В некоторых районах Индонезии дождей не было уже 60 суток. Учёные связывают это с повышением средних температур воздуха в экваториальной части Тихого океана.
Индонезийское Национальное агентство метеорологии считает, что засуха может продлиться до сентября текущего года, а власти Индонезии уже приступили к организации снабжения населения питьевой водой.
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