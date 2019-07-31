Чегемский район, , 18:04 — REGNUM

Из-за подъема уровня воды в реке Чегем остались без газа жители двух сел в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел утром 31 июля. Отключенными от газоснабжения оказались села Булунгу и Эль-Тюбю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, причиной ЧС стали проливные дожди, которые вызвали резкий подъем уровня воды. Река повредила участок газопровода диаметром 63 мм, который проходил над ней.

Восстановлением газоснабжения занимались 10 специалистов АО «Газпром газораспределение Нальчик». В настоящее время в МЧС сообщили, что газ в дома жителей Булунгу и Эль-Тюбю подан.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам метеорологов, с 31 июля по 2 августа в Кабардино-Балкарию придет похолодание с ливнями, ветром и градом.

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