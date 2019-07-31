Москва, , 18:15 — REGNUM

В районе Люблино на юго-востоке Москвы произошло разбойное нападение на жителя столицы. Злоумышленники ограбили мужчину на крупную сумму денег, сообщает «РЕН ТВ».

Инцидент произошел рядом со станцией метро «Люблино». Вооруженные люди отобрали у москвича рюкзак, в котором находилось порядка 5 млн рублей. По имеющейся информации, потерпевшему нанесли серьезные побои. Мужчина был госпитализирован.

Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле. Правоохранительные органы ведут розыск.

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