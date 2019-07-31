Чебоксары, , 17:26 — REGNUM

В Чувашии ещё одна девочка пострадала от родственника. В Чебоксарском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя, которого признали в насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Чебоксарский районный суд за сексуальное надругательство над девятилетней падчерицей назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствием и судом было установлено, что рано утром 19 апреля 2019 года мужчина воспользовался отсутствием своей жены и совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера. По данным управления, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Девочка сообщила о произошедшем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Урмарском районе Чувашии перед судом предстанет 43-летний житель, которого обвиняют в разврате и насильственных действиях в отношении 12-летней дочери.

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