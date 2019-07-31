Грозный, , 17:23 — REGNUM

Глава Чечни Рамзан Кадыров, побывавший в районах, на которые в ночь на 31 июля обрушился ураганный ветер с ливнями, проинформировал о разрушениях, которые были зафиксированы на 12:00. Так, по его словам, в Урус-Мартановском районе от стихии пострадали около 200 жилых домов.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Их количество может возрасти до 350. Пострадали два многоэтажных дома, четыре школы, районная больница, дом культуры. В 11 крупных сёлах разрушены ЛЭП и газопроводы», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, около 130 домов повреждены в Ачхой-Мартановском районе. Из них 70 в селе Катар-Юрт, 48 — в Янди и три дома в Ачхой-Мартане. Прекращено электро‑ и газоснабжение в шести сёлах, в трех населенных пунктах нет воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, непогода повлияла на жизнедеятельность и других регионов Северного Кавказа. В Ингушетии остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода падавшими деревьями военная часть и шесть домов в Сунженском районе. Отключены от электроснабжения еще 15 населенных пунктов.