Москва, , 17:21 — REGNUM

В Красноярский край для борьбы с лесными пожарами будут направлены 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолетов, сообщает 31 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось о создании российским военным ведомством авиагруппы для тушения лесных пожаров в Сибири.

По информации военных, все указанные вертолёты и самолёты оборудованы устройствами для сброса воды. Вся техника будет отправлена в Красноярский край в ближайшие часы.

Все экипажи проходили спецподготовку и имеют опыт выполнения задач по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Как сообщало, 31 июля Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу принять меры для создания «авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае».

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