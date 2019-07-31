Челябинск, , 17:21 — REGNUM

В Октябрьском районе Челябинской области ДТП унесло жизни 81-летней женщины и 15-летней девушки. Об этом сообщает «Первый областной».

За рулём машины «Киа Пиканто» была женщина 35 лет — мать девочки и семилетнего мальчика. В ГИБДД считают. что она не смогла справиться с управлением. Машина выехала в кювет и перевернулась.

Погибли пожилая женщина и девочка. Водитель и семилетний мальчик попали в больницы.

По данным ГИБДД, женщина за последний год один раз привлекалась за нарушение Правил движения к ответственности. Её водительский стаж — два года. По факту аварии идёт проверка.