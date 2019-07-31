Геленджик, Краснодарский край, , 16:49 — REGNUM

Применить табельное оружие пришлось полицейским в Геленджике при задержании нарушителя, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Автомобиль «Лада Гранта», находившийся в розыске, полицейские заметили на выезде из города. Водитель не отреагировал на требование полиции остановиться, а лишь прибавил скорость, в результате полицейским пришлось преследовать нарушителя. Водитель автомобиля неоднократно выезжал на полосу встречного движения, а также допустил столкновение с патрульным автомобилем. Инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела в воздух и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого транспортного средства из табельного оружия. В результате полиция задержала водителя — им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 38-летний приезжий из города Курган.

В отношении мужчины составлено восемь административных материалов. Также в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже — он подозревается в угоне автомобиля. Кроме того, в автомобиле «Лада Гранта», угнанной с территории Темрюкского района, полицейские обнаружили и изъяли колеса, похищенные ранее с автомобиля Lexus, принадлежащего местному жителю. В ходе преследования правонарушитель получил незначительные ранения, он госпитализирован.