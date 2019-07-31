Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM

В Свердловской области после крупного дорожно-транспортного происшествия в Асбесте идёт проверка исполнения законодательства о правилах и безопасности перевозок пассажиров в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорных органов, в ДТП попал автобус городского общественного транспорта № 1 А. В результате аварии, шесть пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы с места ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были разбиты три автомобиля, произошло в Асбесте у дома № 5 по улице Ленина в 10:05 по местному времени.

Водитель рейсового автобуса допустил столкновение с автомобилем «Тойота», который готовился к повороту на перекрёстке. После чего «Тойота» вылетела на встречную полосу и попала под автомобиль УАЗ.

В итоге пострадали восемь человек, семеро из них были госпитализированы с переломами, в том числе водитель «Тойоты».

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