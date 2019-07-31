Керчь, Крым, , 16:17 — REGNUM

Верховный суд Крыма приговорил к пожизненному заключению экс-сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РК и Севастополю Павла Самар, признанного виновным в убийстве семьи Ларьковых из Керчи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

«Следствием и судом установлено, что в начале 2018 года, будучи сотрудником УФСИН России по Республике Крым, используя своё служебное положение, Самар похитил пистолет Макарова и боеприпасы к нему. В тот же период времени им было размещено объявление через интернет-сайты о продаже автомобиля, которого он не имел. После этого, встретившись с покупателем, приехавшим со своей супругой и малолетним ребёнком, используя похищенный пистолет, расстрелял семейную пару, а ребёнка вместе с телами родителей закрыл в машине и столкнул в водоём, где малолетний погиб от утопления, затем скрылся с места происшествия», — отметили в Следкоме РФ.

Кроме того, с 2016 до 2018 годы Самар неоднократно размещал объявления о продаже личных вещей, которых не имел, требовал авансовой оплаты, а после исчезал.

Он признан виновным в мошенничестве, причинившем значительный вред, хищении оружия с использованием служебного положения, разбое, убийстве двух и более лиц и малолетней с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление. Также судья удовлетворил гражданские иски о компенсации морального ущерба, поданные родными убитых. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года в крымской столице был найден мёртвым заместитель начальника отдела полиции №3 «Центральный» Эмадин Исмаилов, который незадолго до этого перевёлся туда из аппарата городского управления. Позже его жена обратилась в прокуратуру и Следком Крыма с жалобой «на незаконное бездействие и решения при доследственной проверке и предварительном следствии». По её словам, правоохранители квалифицировали уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, при этом следствие делает всё, чтобы его «замять».

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